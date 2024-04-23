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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

23.04.2024 14:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında “Gözümüzün nuru evlatlarımızın bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum.

Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum.

İstiklâlimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan 23 nisan
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