Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart seçimi açıklaması: Çok ciddi yolsuzluklar yapıldı

Milletimiz her alanda icraatlar bekliyor. Partimizin kurulduğu günden beri hep yanımızda olan milletimize vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Genel merkezimiz ve Meclis Grubumuz arasındaki ahenk ne kadar iyi olursa yaptığımız işlerimizin önemi o derecede artar. Bundan sonraki başarılarımız da bu birlik, beraberlik, kardeşliğimizi güçlendirmekten geçiyoruz. Milletvekili seçiminde yeterli başarıyı elde edemediğimiz yerlerin çoğunda da belediye başkanlığında da sıkıntılar yaşadık. Demek ki üzerinde çalışmamız gereken konular var. Her bir şehrimizle ilgili değerlendirmemizi yapıyoruz. Hiçbir arkadaşımızı, kardeşimizi, dışlamadan sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız. Velev ki bizim gönlümüzü, kalbimizi kırsalar da.

Sizlerin bir yandan meclis çalışmalarını, diğer yandan parti programlarını bununla birlikte seçim bölgelerindeki faaliyetlerinizi büyük fedakârlıkla sürdürdüğünüzü biliyorum. Önümüzde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri var. Bu seçimleri ihmal etmemeli, her biri üzerinde ayrı ayrı durmalıyız.

"HATALARI ARAŞTIRIRKEN ÇOK CİDDİ YANLIŞLARI TESPİT ETTİK"

Her şeyden önce seçimlerin niçin yenilendiğini milletimize çok iyi anlatmamız gerekiyor. Sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi yani memur olması şartı getirilmiştir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde kanunun bu hükmüne herhangi bir işlem yapılıp, yapılmadığını bilmiyoruz. Çünkü ilçe seçim kurulu listeleri partilere vermiyordu. Büyükşehir seçimleri konusundaki usulsüzlükleri, eksiklikleri, hataları araştırırken sandık kurullarıyla ilgili yanlışlığı tespit ettik. Bu bizim için fırsat oldu. Burada çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Oy sayım döküm cetvellerine ilişkin çok ciddi yanlışlıklar belirledik. Mesele 5 bin 388'i mühürsüz, 214'ü tamamen boş, 498'i eksik doldurulmuştur. 919'unda rakam belirtilmemiştir. YSK partimizin yaptığı itiraz üzerine 22 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin kayıp olduğunu ve sisteme boş olarak işlendiğini tespit etmiştir.

"ASLINDA YSK BUNU CEVABINI VERİYOR AMA"

YSK'nın kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmıyor.Kurul kararını verirken hem bu durumu hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükleri gözeterek her ikisinin çatıştığı sandıkları gözönüne almıştır. Ayrıca YSK bizim Büyükçekmece ve MHP'nin belediye başkanlığı seçimleri reddetmiştir. Kars'ı, Iğdır'ı reddetmiştir. Buna karşı her taraf ayağa kaldırılmış mıdır? Hayır. Seçim yenilenmesi kararı itibarsızlaştırmak isteyenler aynı zarafa 4 oy konduğu halde nasıl olur da sadece büyükşehir seçimleri yenilenir? Aslında YSK bunun cevabını veriyor ama, bunu sadece dinlemek isteyenler duyuyor. 123 sandık İstanbul'un 26 ilçesine aittir. 26 ilçenin her birinde ilçe belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar büyükşehir toplandığında seçimin neticesini tersine çevirebiliyor.