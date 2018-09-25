Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetine icabetle gerçekleştireceği ziyarette Steinmeier'in yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşecek.

Ziyarete ilişkin açıklamada "Görüşmelerde, Türkiye ile Almanya arasında siyasi, ekonomik, güvenlik, savunma, kültür ve sosyal alanlarda işbirliği ve Almanya’da yaşayan Türk toplumuna ilişkin hususlar ele alınacaktır. Ayrıca başta Suriye olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler, terörizm ve düzensiz göçle mücadele alanlarında işbirliği, Türkiye-AB ilişkileri ve iki ülkenin ortak gündeminde yer alan diğer hususlar görüşülecektir" denildi.

7 YIL SONRA İLK DEVLET ZİYARETİ



Erdoğan'ın ziyaret vesilesiyle sivil toplum kuruluşları yetkililerine ve Türkiye-Almanya İş Konseyi’nde önde gelen Alman firmalarının yöneticilerine de hitap edeceği duyuruldu. Erdoğan ziyarette Köln kentine de giderek bir camii açılışı gerçekleştirecek ve Türk toplumu ile biraraya gelecek. Ziyaret yedi yıl aradan sonra Türkiye'den Almanya'ya gerçekleştirilen ilk devlet ziyareti olacak.