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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 yıl sonra bir ilk

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir devlet ziyareti gerçekleştireceği ve ziyarette ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Suriye, Türkiye-AB ilişkileri ve göç konusunun da ele alınacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetine icabetle gerçekleştireceği ziyarette Steinmeier'in yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşecek.

Ziyarete ilişkin açıklamada "Görüşmelerde, Türkiye ile Almanya arasında siyasi, ekonomik, güvenlik, savunma, kültür ve sosyal alanlarda işbirliği ve Almanya’da yaşayan Türk toplumuna ilişkin hususlar ele alınacaktır. Ayrıca başta Suriye olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler, terörizm ve düzensiz göçle mücadele alanlarında işbirliği, Türkiye-AB ilişkileri ve iki ülkenin ortak gündeminde yer alan diğer hususlar görüşülecektir" denildi.

7 YIL SONRA İLK DEVLET ZİYARETİ

Erdoğan'ın ziyaret vesilesiyle sivil toplum kuruluşları yetkililerine ve Türkiye-Almanya İş Konseyi’nde önde gelen Alman firmalarının yöneticilerine de hitap edeceği duyuruldu. Erdoğan ziyarette Köln kentine de giderek bir camii açılışı gerçekleştirecek ve Türk toplumu ile biraraya gelecek. Ziyaret yedi yıl aradan sonra Türkiye'den Almanya'ya gerçekleştirilen ilk devlet ziyareti olacak.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi anlamında ekim ayında da önemli bir ziyaret olması bekleniyor. Bu kapsamda, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier başkanlığında 86 iş adamının katılımıyla büyük bir ekonomik delegasyon ekim ayında Türkiye'ye gelecek.

MERKEL İLE UCU AÇIK KAHVALTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin son gününde Merkel ile ucu açık kahvaltıda bir araya gelecek. İki ülke arasında son 3 yıldır yaşanan sıkıntıların ele alınacağı görüşmelerde, sorunların çözüm yolları aranacak.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere, İdlib'den Türkiye'ye yaşanacak olası göç dalgasına yönelik tedbirler, terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Alman yetkililer tarafından yapılan olumlu açıklamalar, iki ülkenin de ilişkileri geliştirme yolundaki niyetlerini ortaya koyuyor.

KÖLN MERKEZ CAMİSİ

Kahvaltının ardından Köln'e geçecek olan Erdoğan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nin açılışını yapacak.

Erdoğan'ın cami açılışında vatandaşlara hitap etmesi planlanıyor.

26 metre kubbe yüksekliğine sahip ve bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebildiği caminin toplam 17 bin metrekare kullanım alanı bulunuyor.

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan Almanya devlet ziyareti merkel

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TAM 5 GÜN ÖNCE TÜM MANEVİ BAĞLARIMI KOPARDIM ERDOĞANDAN, YAKINDA TÜRKİYEDE ERDOĞANİZM OLAYI BİTİYOR....YENİ TÜRKİYE OLAYI ASLA TUTMAYACAK,PROJENİN GİZLİ DANIŞMANI BİLDİRİYOR ŞU AN. TÜRKİYE HEMEN ESADIN 3.5 MİLYON MİSAFİRİNİ SAĞ SALİM TESLİM ETMELİDİR. ASKERİMİZİDE SINIRIMIZ GERİ ÇEKMELİDİR. BU MİLLETİN ÇOCUKLARI İSRAİL İÇİN ASLA HEBA EDİLMEMELİDİR.....ABD KUZEY SURİYEDE YAKINDA TÜRKİYEYİ İŞAGAL GİRİŞİMİ BAŞLATACAK, ....BAKINIZ 3. HAVA LİMANINDA ZEHİR ZEMBEREK İŞLER ORTAYA ÇIKTI ŞU AN. 32 MİLYAR TL LİK YOLSUZLUK YENİLİR YUTULUR DEĞİL.ÜLKEMİZ İPOTEK ALTINA ALINMIŞ DURUMDA EKENOMİK OLARAK.DİKKAT
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