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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 19:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, "Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın, toplumsal hayatın her alanında etkinlik alanlarını artırması, ülkemizin aydınlık yarınlara yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla, kadınlarımızın eğitim alanında tüm olanaklara ulaşabilmelerini ve sağlık hizmetlerinden en ileri düzeyde yararlanmalarını sağlamak, çalışma hayatındaki yerlerini güçlendirmek, karar alma mekanizmalarına en yüksek düzeyde katılımlarını ve her alanda aktif temsilini yükseltmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Kadınlarımızın sorunlarının çözümünün toplumda bir anlayış birliği gerektiğini her vesileyle dile getiriyoruz. Eğitimden iş hayatına ve siyasete kadar her alanda kadınlarımızın söz sahibi olmaları, sorunlarını dile getirebilmeleri, çözüm önerileriyle yol gösterici olmaları ve öncü rol üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır.

"EĞİTİMLİ, ÖZGÜVENİ YÜKSEK VE CESUR KADINLARIMIZ EN BÜYÜK GÜVENCEMİZDİR"

"Bu süreçte eğitimli, özgüveni yüksek ve cesur kadınlarımız en büyük güvencemizdir. Her türlü ayrımcılığa, hak gaspına ve şiddete karşı mücadelelerinde kadınlarımıza destek verilmesi, devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi, küçük yaşlardan itibaren kız-erkek bütün çocuklarımızın ve gençlerimizin bu şuurla yetiştirilmesi, ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyorum. Temel haklar ve yükümlülükler açısından erkek ve kadın arasında herhangi bir ayrımcılığa yer olmaması gerektiğini hatırlatıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü

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