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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'nin Türkiye kararı ile ilgili açıklama

11.12.2020 14:06 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'nin Türkiye kararı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin Türkiye kararı ile ilgili olarak “Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler, burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'BU OYUNU BOŞA ÇIKARDILAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var. Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı" dedi.

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