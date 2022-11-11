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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Gereken cevabı vereceğiz

11.11.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AB kapısında 52 yıl bizi süründürdüler, hala aynısını yapıyorlar. Ama biz gerektiği zamanda gereken cevabı vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Gereken cevabı vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Ali Nişanı Takdim Töreni'nde konuştu. "Ortak çaba ve öz verimizin ürünü olan teşkilatımızın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyen Erdoğan "AB kapısında 52 yıl bizi süründürdüler, hala aynısını yapıyorlar. Ama biz gerektiği zamanda gereken cevabı vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın açıklamasında satır başları:

Ortak çaba ve öz verimizin ürünü olan teşkilatımızın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müstesna bir organizasyon. Yeni dönemde görevi üstlenecek Kazakistan Başkanı'na da özgüveni noktasında çok çok başarılar diliyorum görüyorum ki Kazakistan'da da aynı başarıyı sürdüreceğiz.

"GEREKEN CEVABI VERECEĞİZ"

AB kapısında 52 yıl bizi süründürdüler, hala aynısını yapıyorlar. Ama biz gerektiği zamanda gereken cevabı vereceğiz.


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