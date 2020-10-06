Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye tepki: Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesiyle ilgili son gelişmeleri ele aldıklarını söyleyen ve hem Kıbrıs meselesindeki ilkeli duruşu hem de Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk’ünün hak ve çıkarlarına kararlılıkla sahip çıktığı için Başbakan Tatar’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu vesile ile Başbakan Sayın Tatar’dan Kovid-19 salgını ile mücadele ve salgının Kuzey Kıbrıs ekonomisine etkileri hakkında bilgi aldım. Sayın Tatar’ı bu zorlu dönemde hükümetinin salgına karşı yürüttüğü başarılı mücadele nedeniyle kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu güne kadar Kıbrıs Türk’ünün hak ve çıkarlarını kendi hak ve çıkarlarından ayrı tutmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Kıbrıs Türk’ünün huzur ve refahı için fedakarlıklardan kaçılmayacağını özellikle ortaya koyduk. Bundan kimse şüphe duymamalıdır. Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu vardır, bunlardan birincisi Türkiye’nin kıta sahanlığındaki haklarının korunmasıdır, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının adanın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir. Bizim açımızdan bu iki boyut aynı öneme sahiptir. Milli sondaj ve sismik araştırma gemilerimiz kendi kıta sahanlığımızın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ruhsat sahalarında da faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazı Doğu Akdeniz’de de bulacağız. Bu başardığımız zaman da tüm dünya bölgeye barış, istikrar ve refahın geldiğini görecek. Her zaman söylüyoruz, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı şansı yoktur. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansında da Kıbrıs Türk’ü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir. Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük, kapalı kapılar ardında Kıbrıs Türklerinin haklarını teslim edenler iş icraata geldiğinde ellerini taşın altına koymaktan kaçınıyor. Garantileri çağ dışı bulanlara vereceğimiz en iyi cevap, böyle bir zihniyete 21. yüzyılda yer olmadığıdır. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir. Kıbrıs Rum tarafının zihniyeti, 2004’ten bu yana hiç değişmedi. Onların tek derdi, Kıbrıs Türklerinin haklarını çiğneyerek kurdukları sahte devlette Kıbrıs Türklerini azınlık hale getirmektir. Kıbrıs Türk’ü buna asla razı olmayacaktır. Türk milleti de Kıbrıs Türk’ünü bu eşit egemenlik mücadelesinde hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır” diye konuştu.

'PEK ÇOK ÜLKEDE FAALİYETTE OLAN ÜSLERİ İLE DOSTLARINA GÜVEN VEREN BİR TÜRKİYE VAR'

Türkiye'nin artık Libya’dan Azerbaycan’a kadar politik ve stratejik dengeyi yeniden kuran bir ülke olduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ise, "Bugün sadece savunma ihracatının 3 milyar dolara ulaşması bile gelinen seviyeyi göstermeye yeterlidir. Pek çok ülkede faaliyette olan üsleri ile dostlarına güven veren bir Türkiye var. Biz de KKTC olarak tüm bu başarıları kendi kazanımlarımız olarak görüyoruz. Türkiye’de ihtiyaç duyduğumuz her an bizi destekleyen bir cumhurbaşkanı bir yönetim olduğunu biliyoruz" dedi.

Kıbrıs’ta uluslararası ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan meşru hakları sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını vurgulayan Tatar, "Rum tarafı nasıl sismik araştırma ve sondaj için izin veriyorsa buna hakkımız bulunuyor. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi inşallah Karadeniz’den sonra Doğu Akdeniz’de doğalgaz bulunur. Doğu Akdeniz’deki gazın çatışma değil, iş birliği ve dostluk meselesine dönüşmesini diliyorum" diye konuştu.

Tatar, KKTC 'ye su taşıyan projenin ada halkı için büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: