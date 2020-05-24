Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "Rabb'imden, bu m\u00fcbarek g\u00fcnlerin, Amerikal\u0131 M\u00fcsl\u00fcmanlar ile t\u00fcm \u0130slam Aleminin ve insanl\u0131\u011f\u0131n huzur, g\u00fcven, bar\u0131\u015f i\u00e7inde ya\u015fayaca\u011f\u0131 bir d\u00f6nemin m\u00fcjdecisi olmas\u0131n\u0131 diliyorum" ifadelerini kulland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u0130lklerin bayram\u0131! 81 ilden tarihi g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerBBP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Karabulut\u2019tan CHP\u2019li \u00d6zel\u2019e tepki Belinizdeki a\u011fr\u0131 ge\u00e7miyorsa dikkat!