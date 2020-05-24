Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'imden, bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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