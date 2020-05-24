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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2020 21:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'imden, bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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