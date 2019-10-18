Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile yapılan anlaşmayla ilgili açıklama

ABD ile yapılan anlaşmayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. 120 saatlik sürecin işlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütünün 120 saat içerisinde güvenli bölge olarak tabir ettiğimiz bölgeyi terk etmesi bekleniyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Sayın Trump ile yaptığımız görüşme sonrasında heyetler arası görüşme ile bu durumu daha ileri bir duruma taşıyabilir. Türkiye'ye gelen heyetler benim belirlediğim heyetlerle görüşme yaptılar. Pence ile yaptığımız görüşme sonrası daha kapsamlı bir görüşme olan heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdik.

Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. Terör örgütünün 120 saat içerisinde güvenli bölge olarak tabir ettiğimiz bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Biz 32 km derinlik 444 km uzunluk olarak ifade etmiştik. En batıdan en doğuya bir durum var. Şu anda buraların boşaltılacağı konusunda mutabık kaldık. YPG çekilmeye başladı, askerlerimiz bölgeyi terk etmeyecek. Bu süreci Türkiye'nin riyasetinde ve dayanışma içinde yapma sözlerini de aldık. 120 saati de başarıyla bitirebilirsek ki salı günü sayın Putin'le bir görüşmem olacak. Ben sayın Putin'le yapılacak görüşmeyi de bu sürecin ayrı bir unsuru olarak kabul ediyorum.

ÇATIŞMA OLDUĞU İDDİASI

Milli Savunma Bakanımdan aldığım haberde böyle bir çatışma söz konusu değil.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİN TAŞINACAĞI İDDİASI

Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten eski yeri de bir taşımaydı."



