Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın Doğusu'nu çok yakında huzura kavuşturacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklaması:

Türkiye olarak 2016 yılından bu yana dünyanın BM'den sonra en büyük beynelmilel örgütü olan İİT'nın dönem başkanlığını yürütüyoruz.

DEAŞ bir piyon olmuştur. Suriye rejiminden elde ettiği ağır silahlarla ılımlı muhaliflere saldıran DEAŞ, sadece kadın, çocuk, yaşlı demeden Esed zulmünden kaçan sivilleri katletmiştir. Ülkemiz içinde birçok kanlı eyleme imza atmıştır. Batılı devletler DEAŞ tehdidinin farkına ancak bu örgüt kendi topraklarında terör faaliyetine giriştiğinde varmışlardır. Sırf DEAŞ ile mücadele ediyor diye, ibadethaneleri, okulları yıkan eli kanlı çeteye binlerce TIR silah göndermişlerdir.

"ÇOK YAKINDA TEMİZLEYECEĞİZ"



PKK, YPG, DEAŞ'lı teröristlerin silahları ile birlikte ellerini kollarını sallayarak Rakka'dan çıkmalarına izin vermişlerdir. Türkiye olarak çok yakında hem DEAŞ artıklarını hem de bu DEAŞ'lıları da temizleyeceğiz. Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete, istikrara kavuşturacağız. Sahada askeri varlığı olan güçlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Bir sonraki adım için hazırlıklarımızı tamamladık.