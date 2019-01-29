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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 29.01.2019 14:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bizi izleyen genç kardeşlerim bunu bilmezler ama CHP'yi tanımak için Arslan Köyü de iyi tanımak ve anlamak gerekir. CHP 1946 seçimlerini açık oy gizli tasnif usulü ile kazandıktan sonra yetinmemiş bu defa gözünü 1947'de yapılan muhtarlık seçimlerine dikmiştir. Mersin'e bağlı Toroslardaki Arslanköy ahalisi CHP'nin dayattığı zalim muhtarı değil, kendilerinin desteklediği DP'li adayı desteklemek için dört gözle sandığı beklemektedir. Sandığa DP'ye oy vereceği bilinen hiç kimse yaklaştırılmaz. İtirazlar üzerine sandık köy odasına götürülür. Akşam sandık kapanır, görevli CHP adayının kazanamayacağını görünce hastalandım diyerek oy sayımını ertesi güne bırakmak sandığı da karakola götürmek ister. Bunun üzerine Arslanköy'ün kadınları sandığın başka yere götürülmesine izin vermezler. İradelerinin çiğnenmesine müsade etmeyen kahraman kadınlar, Torosların soğuğunda sabaha kadar jandarma ile sandığı beklerler.

Ertesi gün sayımda DP'li aday 10 kat farkla seçimi kazanır. Sonucu hazmedemeyen CHP'lilerin itirazı ile vali seçimin yenilenmesine karar verir. Başlarında sarhoş bir zabitin bulunduğu jandarma ile seçim sandığına ve orada tecelli eden iradelerine sıkı sıkıya sahip çıkan köylüler arasında nahoş hadiseler yaşanır. Aralarında birkaç aylık bebeği olan kadınların da bulunduğu çok sayıda köylü gözaltına alınır. Hakim vasıtası ile bu olay bir isyana büründürülür sanıklar hakkında idam cezası istenir. CHP bu. Elif isimli kahraman yürekli bir kadın, "rey demek ırz demektir" der. Parmağı ile boynunu gösterip idama kadar yolu var sözü ile adeta meydan okumuştur.

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Anahtar Kelimeler:
arslanköy CHP Demokrat Parti Recep Tayyip Erdoğan

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