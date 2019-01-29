Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bizi izleyen genç kardeşlerim bunu bilmezler ama CHP'yi tanımak için Arslan Köyü de iyi tanımak ve anlamak gerekir. CHP 1946 seçimlerini açık oy gizli tasnif usulü ile kazandıktan sonra yetinmemiş bu defa gözünü 1947'de yapılan muhtarlık seçimlerine dikmiştir. Mersin'e bağlı Toroslardaki Arslanköy ahalisi CHP'nin dayattığı zalim muhtarı değil, kendilerinin desteklediği DP'li adayı desteklemek için dört gözle sandığı beklemektedir. Sandığa DP'ye oy vereceği bilinen hiç kimse yaklaştırılmaz. İtirazlar üzerine sandık köy odasına götürülür. Akşam sandık kapanır, görevli CHP adayının kazanamayacağını görünce hastalandım diyerek oy sayımını ertesi güne bırakmak sandığı da karakola götürmek ister. Bunun üzerine Arslanköy'ün kadınları sandığın başka yere götürülmesine izin vermezler. İradelerinin çiğnenmesine müsade etmeyen kahraman kadınlar, Torosların soğuğunda sabaha kadar jandarma ile sandığı beklerler.