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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2019 14:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 4 SGK merkezinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları:

Sosyal güvenlik sistemimizi yeniden inşa ettik. Geçmişte işçi, memur, esnaf için ayrı verilen hizmetleri tek çatı altında birleştirdik.

Emekli maaşlarının dört kata varan oranlarda artırdık. Hiçbir emekli maaşının 1000 liranın altında kalmamasını sağladık. Bayramlarda 1000'er lira ikramiye vermeye başladık.

Tasarruf Teşvik Fonu ve Konut Edindirme Yardımı kesintilerini hak sahiplerine ödeyerek devletin milletine borçlu kalmasının önüne geçtik.

Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Bu sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz. Artık vatandaşlarımız istedikleri hastaneden sağlık hizmeti alabilmekte, istedikleri eczaneden ilaçlarını temin edebilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan SGK

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