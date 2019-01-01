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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aday tanıtım toplantısı öncesi açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.01.2019 14:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısı öncesinde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "25 adayın 3'ü Cumhur İttifakı gereği MHP'den" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aday tanıtım toplantısı öncesi açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin aday tanıtım toplantısı öncesinde konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Salon dışındaki kalabalığa seslenen Erdoğan, "25 adayın 3'ü Cumhur İttifakı gereği MHP'den. Cumhur İttifakı'nı inşallah Ankara'mızda, başkentimizde, karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız. Başkentimize yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. 2019 yılı milletimiz için tüm insanlık için hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan aday tanıtım toplantısı

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