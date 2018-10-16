Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adnan Oktar'a: Soytarı!

Tarihi birikimi, coğrafi konumu, farklı inançları asırlardır barış içinde yaşatan kültürel zenginlikleri ile Türkiye’nin bu konuda tüm İslam dünyasına öncülük yapabilecek tek ülke olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının devamında şöyle konuştu:
“Dinimizi istismar eden, evlatlarımızın istikbalini çalan, etnik ve mezhebi ayrılıkları derinleştirerek ümmet coğrafyasında fitne çıkaran bu yapıların ülkemizin ve 1,7 milyarlık İslam aleminin geleceğinde yeri yoktur. Bunun için ülkemizden başlayarak tüm dünyada sahih İslam anlayışının yayılması ve dinimizin hakiki mesajlarının duyulması için çaba harcamalıyız. Bu konuda en önemli görev sizlere düşüyor. Ülkemizin dört bir yanında şu anda sayısal olarak 140 bin civarında dini görevlimizin olduğunu düşündüğümüzde böyle büyük bir ordunun yapamayacağı iş yoktur. Bütün hafızalara sizlerin girmesi gerekiyor. Sizler ki milletimizin en çok inandığı, güvendiği insanlarsınız. Çocukluğumuzdan beri hep şunu biliriz; halkımız kapısını en çok mahallenin imamına açar. Öyleyse mahallenin imamları da, şimdi daha da geriledik. Bir de hanım hocalarımız da bu çalışmaları çok daha yaygın bir şekilde yapmak suretiyle Onların biliyorsunuz ablaları vardı. Biz tabi o anlayışı bir kenara koyuyoruz, bizim hanım hocalarımız var. Yoğun bir çalışmayı bizim gerçekleştirmemiz lazım. Bu noktada atacağımız adımlarla birlikte onların elindeki bu silahı artık nötralize edelim ve yeni bir diriliş hamlesini ülkemizde başlatalım. İyi niyetle bir melleler olayını başlattık. Maalesef bu istediğimiz gibi olmadı. Geri tepti. Güneydoğu’da, Doğu da çok daha farklı bir çalışma içine girmemiz şart. Buraları boş bırakamayız, buralarda çok çalışacağız.
"SAZLI DANSLI PROGRAM YAPAN SOYTARI"
Siyaseten biz, işin manevi mimarları olarak da sizler çalışacaksınız. Unutmayın, kainat boşluk kabul etmez. Hak ve hakikat yolcularının dolduramadığı alanları muhakkak şeytana kul köle olanlar dolduracaktır. İnsanlar bilhassa da gençler şayet dini alanlardaki susuzluklarını sahih kaynaklardan gideremiyorlarsa ister istemez sapkın yapıların pençesine düşeceklerdir. Ehliyet ve liyakat sahibi din âlimlerimizin ön plana çıkmadığı durumlarda neler olduğunu gördük. Bizim hocalarımız insiyatif almadığı zaman meydan FETÖ elebaşı gibi şarlatanlara, hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor. Dinle, diyanetle hatta milletimizin asgari ahlak standartları ile bile bağlantısı olmayan şahıslar ortalıkta İslam adına ahkam kesiyor. Arayış içindeki insanlarımızı da kurdukları bu tezgaha düşürebiliyorlar. Atalarımız, ‘doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış’ diyor. Özellikle günümüzün iletişim çağında yalanın, iftiranın ve fitnenin yayılma hızı artmıştır. Sosyal medya platformlarında onların ilgisini çekecek, hak ve hakikatin savunuculuğunu yapacak araçlara ihtiyaç var. Bir taraftan kürsülerden, minberlerden ve yeni ve eski medya araçlarından faydalanarak bu görevimizi ifa etmeliyiz. Kuran-ı Kerim’de mealen malum ‘siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, marufu emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız.’ Rabbimiz buyuruyor. Şayet müftülüğünü yaptığınız ilde, oturduğunuz mahallede veya ikamet ettiğiniz bir apartmanda bir gencimizi terör örgütlerine, uyuşturucu tacirlerine, milli manevi değerlerimize mugayir yapılara kaptırıyorsak bunun vebali hepimizin üzerinedir.
"ÜST ÜSTE MARUZ KALDIĞIMIZ İMTİHANLAR..."
İçinde bulunduğumuz dönemde diyanet camiamızın sorumluluğu daha da ağırlaşmıştır. Sizler başınızdaki sarık, sırtınızdaki cübbe ile çok büyük bir yüke de talip oluyorsunuz. Sizler 81 milyonunun her bir ferdinin sırat-ı müstakim üzere hayatlarını idame ettirebilmelerinin manevi mesuliyetini üzerinizde taşıyorsunuz. Geleneğimizde hocalarımızın hademe-i hayrat olarak adlandırılması boşuna değildir. Müftülerimiz, ilahiyat ve İslami ilimler fakültesindeki hocalarımız ülkemizin dört bir köşesinde gayret sarf eden hikmet erbabımız sahih İslam anlayışının, ebedi ve ezeli kurtuluş yolunun öncüleridir. Son yıllarda üst üste maruz kaldığımız imtihanların şahit olduğumuz zulümlerin bizim gibi sizlerin de uykusunu kaçırdığına inanıyorum. Artık hepimizin üstümüzdeki ölü toprağını silip süpürmesi gerekiyor. Müftülerimizden imamlarımıza, vaizlerimizden müezzinlerimize, ilahiyat fakültesi hocalarımızdan imam hatiplerdeki hocalarımıza kadar hepimiz tam bir seferberlik ruhu içinde çalışmalarımızı yürütmeliyiz” diye konuştu.
İHA
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