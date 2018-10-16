Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adnan Oktar'a: Soytarı!

Tarihi birikimi, coğrafi konumu, farklı inançları asırlardır barış içinde yaşatan kültürel zenginlikleri ile Türkiye’nin bu konuda tüm İslam dünyasına öncülük yapabilecek tek ülke olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

“Dinimizi istismar eden, evlatlarımızın istikbalini çalan, etnik ve mezhebi ayrılıkları derinleştirerek ümmet coğrafyasında fitne çıkaran bu yapıların ülkemizin ve 1,7 milyarlık İslam aleminin geleceğinde yeri yoktur. Bunun için ülkemizden başlayarak tüm dünyada sahih İslam anlayışının yayılması ve dinimizin hakiki mesajlarının duyulması için çaba harcamalıyız. Bu konuda en önemli görev sizlere düşüyor. Ülkemizin dört bir yanında şu anda sayısal olarak 140 bin civarında dini görevlimizin olduğunu düşündüğümüzde böyle büyük bir ordunun yapamayacağı iş yoktur. Bütün hafızalara sizlerin girmesi gerekiyor. Sizler ki milletimizin en çok inandığı, güvendiği insanlarsınız. Çocukluğumuzdan beri hep şunu biliriz; halkımız kapısını en çok mahallenin imamına açar. Öyleyse mahallenin imamları da, şimdi daha da geriledik. Bir de hanım hocalarımız da bu çalışmaları çok daha yaygın bir şekilde yapmak suretiyle Onların biliyorsunuz ablaları vardı. Biz tabi o anlayışı bir kenara koyuyoruz, bizim hanım hocalarımız var. Yoğun bir çalışmayı bizim gerçekleştirmemiz lazım. Bu noktada atacağımız adımlarla birlikte onların elindeki bu silahı artık nötralize edelim ve yeni bir diriliş hamlesini ülkemizde başlatalım. İyi niyetle bir melleler olayını başlattık. Maalesef bu istediğimiz gibi olmadı. Geri tepti. Güneydoğu’da, Doğu da çok daha farklı bir çalışma içine girmemiz şart. Buraları boş bırakamayız, buralarda çok çalışacağız.