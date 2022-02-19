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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'ya önemli ziyaret! Çok sayıda ülkenin lideriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'ya önemli ziyaret! Çok sayıda ülkenin lideriyle görüşecek

19.02.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu ziyaret edeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'ya önemli ziyaret! Çok sayıda ülkenin lideriyle görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretleri kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.

50 BİN KİŞİLİK STAD AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar ziyareti sırasında, bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin Devlet Başkanlarıyla birlikte katılacak.

Erdoğan'ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliği'nin yeni binasının resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

İLK RESMİ ZİYARET

Erdoğan'ın Gine Bissau'yu ziyareti, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Senegal Recep Tayyip Erdoğan

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