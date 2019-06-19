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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi konusunda gereğini yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Annem öldükten sonra çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü'nü dinlerim, dinlediğim zaman çok duygulanırım. Annemle haşır neşir olmaya başlarım. Fakat Ahmet'e o otelde yaptıkları o hainliği, o ihaneti, o alçaklığı; sanatçıya, sanata, sevgi diye konuşanlar, köşelerinde yazanlar o gece neler yaptıklarını ayrıca hiç mi hiç unutamıyorum.

Ve kendi sanatçısına sahip çıkan değil kendi sanatçısını bu ülkeden kovana kadar ellerinden geleni yaptılar. Ne oldu? Ahmet vatan topraklarında değil gurbette durdu.

Ben başbakanlığım döneminde o zamanki Kültür Bakanımız vasıtasıyla aslında Ahmet Kaya'nın bir nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini arzu ettim. Ve eşine de haber gönderdim.

Yani bugün yine Ahmet Kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa, ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim inancımızda buna kabrin taşınması deriz. Böyle bir şeye biz hazırız, bunu yaparız.

Ayrıntılar geliyor...

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erdoğan Ahmet Kaya mezar

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kürtlerin oyunu istiyorum demiş
Durup dururken nerden çıktı?
şaşırdı..
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