Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan MYK toplantısında AİHM’in HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması kararı ile ilgili değerlendirme yaptı.

'BU KARAR BİZİ BAĞLAMAZ'

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

“AİHM terör ile ilgili Türkiye’den giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. 50 kişinin ölümüne neden olan birisi nasıl serbest bırakılır? Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz."

Toplantıda ayrıca, Demirtaş hakkında yaklaşık 150 sayfalık kararın çevirisi tamamlandıktan sonra inceleneceği belirtildi.



