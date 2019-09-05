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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kadroları için 'değişim sinyali' verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmeyeceğiz. Yeni üye kazandırma çalışması AK Parti teşkilatları için daimi bir görevdir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili de "Güvenli Bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Partimizin 18. kuruluş yıl dönümünde geçmişten bugüne bir muhasebe yapma fırsatı bulduk.

İstisnasız her birimiz, önce ülkem, önce milletime hizmet, önce partim diyerek işlerimize dört elle sarılmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde hizmetkarı olduğumuz kutlu davaya da zarar veririz. Hiç kimsenin böyle bir vebalin altına bilerek ve isteyerek gireceğine ihtimal vermiyorum. AK Parti milletimiz tarafından kurulmuş, milletimizin duası sayesinde ayakta kalmış bir partidir.

Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmeyeceğiz. Biz dedikodulara asla kulak asmadan kendi işimize bakacağız. Yeni üye kazandırma çalışması AK Parti teşkilatları için daimi bir görevdir. İl ilçe ve belde başkanlarımızın yeni üye ve kayıt işlemlerini aksatmadan sürdürmeleri önemlidir. Şu an 10 milyonun üzerinde üyesi var.

Böyle bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil. Tüm bu çalışmaların önümüzdeki Temmuz ayına kadar bitirilmesini hedefliyoruz.

CHP'YE TEPKİ

15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünün yaşandığı gece darbeye direnen ülkemizdeki tüm kesimleri Türkiye ortak paydasında bir araya getirmek için çalıştık. Yenikapı ruhuna ilk darbe kontrollü darbe söylemiyle bizzat CHP Genel Başkanı tarafından vuruldu. Darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan CHP'lilere bile el uzattık. Ülkemizin birliği ve beraberliği için elimizden geleni yapıyoruz. Milli meselelerin günlük siyasetin tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiğini bunlara bir türlü öğretemedik.. CHP, tarihimizin en büyük ihaneti karşısında OHAL uygulamasına saldırdı. Bu parti FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratmaya çalıştı

CHP'nin ilkesizliği karşısında biz de AK Parti olarak MHP ile Yenikapı'da başlattığımız iş birliğini yeni bir safhaya taşıdık. Cumhur İttifakı Türkiye'nin demokratikleşmesi için tarihi adımlar atmıştır. Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun çelikleşmiş halidir, Büyük Türkiye ittifakının lokomotifidir.

"ARTIK GERİYE DÖNÜŞ YOKTUR"

Yeni yönetim sistemiyle milletimiz büyük kazanım elde etmiştir. Siyasetin vesayet karşısında gücü arttı, millet egemenliğinin önündeki birçok engel kalktı. CHP'nin yeni sistemden hazımsızlık duymasının nedeni sistemin getirdiği büyük demokratik dönüşümdür. CHP ve şükerası imtiyazlarını kaybettikleri için bu kadar rahatsız oluyorlar. Artık geriye dönüş yoktur. Cumhurbaşkanlığı Sistemi darbelerle daralan siyasi alanı genişletmiştir.

Sorunların çoğu sistemden değil uygulamadan kaynaklanıyor. Bu sonuçları yakında milletimizle paylaşacağız.

"ŞAŞKINLIKLA TAKİP EDİYOR"

Üstesinden geldiğimiz her mesele ülkemizin önünde yeni bir pencere açıyor. Türkiye'yi AB tam üyeliğinden mahrum bırakanlara cevabımızı geniş bir coğrafyada yeni açılımlar yaparak verdik. Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz İHA'ları bizden esirgeyenler bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'de kiralama yöntemiyle sondaj gemileri alıyorduk. Şimdi kendimize ait gemilerimiz var. 3. sondaj gemimizin gelme durumu söz konusu olabilir. Şu anda gemilerimiz bölgede. Uçaklarımız, gemilerimiz hazır. Doğu Akdeniz'de kimse bizi hakkımızdan mahrum etmeye kalkamaz.

Yaptırım tehditleri bizi korkutamaz, kararlılığımızı perçinler.

Ülkemizin önüne sürekli engel çıkartıyorlar. Hiç şüpheniz olmasın aynı ürünü kendimizin geliştirmesiyle engel anlamsız hale gelecek.

Bize "Ortadoğu'da ne işiniz var?" diyenlerin bunu niye söyledikleri belli. Bizimle dün Sivas'ta olanların manda kabul etmediklerini gördük.

Yeni dönemde, tarihi önemde gelişmeleri hep birlikte yaşayacağız. Biz bu yolda yürürken korkakları da tanıdık,, bize nasihatta bulunanları iyi biliriz. Bunlar mandacı, yürek yok. Bu milletin şahsiyetini koruyamadılar. Korkaklık gösterdiler.. Biz her zaman dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz.

AK Parti'nin güçlü kalması, Türkiye'nin verdiği büyük mücadelenin istikrarı için de önemli.

GÜVENLİ BÖLGE

Muhalefet 'Geldiğimiz anda Suriyelileri kovacağız' diyor. Bunlar mandacı zihniyet. Biz ensar olmaya talip olduk. Varil bombalarından kaçıp bize sığınanlara kucak açtık. Batı ülkelerinden 100 mülteciye kapı açanlar gibi yapmadık. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere dönen Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 350 bini buldu. Güvenli bölge teklifimize çok güzel diyorlar. Öyleyse gelin, süratle yapalım.

Batı verilen sözü tutmadı. Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız. Oldu oldu, olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Ya destek verecekseniz verin vermeyecekseniz kusura bakmayın.

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ak parti erdoğan değişim

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