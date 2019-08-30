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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2019 14:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Eski bakanlar Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin, Beşir Atalay, ve Nihat Ergün'ün de aralarında bulunduğu bazı isimlerin AK Parti'den istifa ettiği iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu arkadaşların söyleyecek neleri varsa söylesinler. Bagajlarında ne varsa döksünler. Böyle lafla tehditlerle olmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İdlib'deki son durumla ilgili "'Bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil. İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın Putin'le yaptığımız görüşme sonrası gerekli uyarılar yapıldı.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

BM Genel Kurulu'nda Sayın Trump'la bir araya geleceğiz. Orada da yine bu konuları ele alacağız.

İSTİFA İDDİALARI VE YENİ PARTİ ÇALIŞMALARI!

Biz bunları geçmişte aştık. Bizim partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp esamesi okunmayanlar çıktı. Ayrılıp da şuanda CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. AK Parti uluslararası boyuta ulaşmış partidir. Bu arkadaşların söyleyecek neleri varsa söylesinler. Bagajlarında ne varsa döksünler. Böyle lafla tehditlerle olmaz.

AK Parti olarak bu hareket, dava ülkenin dört bir yerinde neler yapmış buna bakacaksınız. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu eserler ortada. Biz aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz laf değil, iş üretiyoruz. İş üretmeye devam edeceğiz.

İDAM TARTIŞMALARI

Ben kesin net bir şey söyledim. Eğer parlamentomuz bu konuyla ilgili kalkar da idam kararı verirse ben bunu onaylarım. Hiç düşünmem. Bu konuda vicdanım da rahattır. Çünkü yavrusunun gözleri önünde öldürülen bir annenin hakkı ağırlaştırılmış müebbetle ödenmez.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan istifa ak parti

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