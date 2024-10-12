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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerine mesaj: 23 yıldır milletin umudu biziz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerine mesaj: 23 yıldır milletin umudu biziz

12.10.2024 11:07
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12.10.2024 11:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan il ve ilçe kongrelerine video mesaj gönderdi. Erdoğan gönderdiği mesajda, "AK Parti'nin sırrı milletin sesine kulak vermesi. 23 yıldır milletin umudu biziz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongreleri'ne bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şu an aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle birlikte çarptığını orada, o salonda sizlerin heyecanına ortak olduğumu bilmenizi istiyorum.

Kuruluşundan itibaren teşkilatımızın çatısı altında görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimize hizmet etmiş, destek vermiş kardeşlerimizden vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum.

"85 MİLYONUN HER BİR FERDİ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz.

"SIR MİLLETİN SESİNE KULAK VERMEMİZDİR"

Her zaman söylüyorum, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık"

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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