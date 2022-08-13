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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup

13.08.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü için partinin kurucularına mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda, "Bu ağır sorumluluğun hakkını vermek için gece gündüz çalıştık. Kuruluşundan beri sandıktan 15 defa birinci çıkan AK Parti'yi, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti kurucuları ve AK noktalardaki partililere mektup gönderdi. Mektubuna, "Değerli dava ve yol arkadaşım, bundan 21 yıl önce sizlerle birlikte, AK Partimizin resmi kuruluşunu tamamlayarak, milletimize hizmete ve ülkeyi yönetmeye talip olmuştuk." sözleriyle başlayan Erdoğan, "Bir olduk 21 olduk" şiarıyla çıkılan bu yolda, ilk günkü heyecanla yola devam ettiklerini vurguladı.

Kuruluşunun üzerinden 16 ay geçmeden girilen ilk seçimde milletin AK Parti'yi açık ara farkla iktidara getirerek, kendilerine olan güvenini gösterdiğini belirten Erdoğan, mektubunda şunları kaydetti:

''AĞIR SORUMLULUĞUN HAKKINI VERMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK''

"Türkiye'nin vesayetin sancılarıyla kıvrandığı, geri kalmışlığın yükünün altında ezildiği, istikrar ve güvensizlik bataklığında çırpındığı, dört bir yandan hak ve özgürlük taleplerinin yükseldiği, velhasıl tarihin en bunalımlı dönemlerinden birini yaşadığı bir süreçte üstlendiğimiz bu ağır sorumluluğun hakkını vermek için gece gündüz çalıştık. Bugün dönüp geriye baktığımızda, 20 yılda asırlık bir demokrasi ve kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle müşahede ediyoruz.

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Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda Türkiye'nin sadece eksiklerini gidermekle kalmadık, gelecekte yapacağı atılımların da altyapısını kurduk. Şimdi bu güçlü altyapının üzerinde 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek, ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz. Bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Kuruluşundan beri sandıktan 15 defa birinci çıkan AK Parti'yi, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yeniden zafere ulaştırmakta kararlıyız."

Erdoğan, "İnşallah partimizin bir sonraki kuruluş yıl dönümü mutluluğunu, ülkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış bulunmanın gururuyla, yine hep beraber yaşayacağız. AK Partimizin bir neferi olarak, 21 yıldır AK Partimize ve onun asli sahibi olan milletimize yaptığınız hizmetler için size şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete uğurladığımız tüm yol arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgi ve saygılarımla." ifadesini kullandı.

(AA)

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