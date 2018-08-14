Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu'nda konuştu. Erdoğan, 'Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların Iphone'u varsa, öbür tarafta Samsung var, bizde Venüs var, Vestel var' dedi. Erdoğan'ın açıklamaları: Kuruluşundan bugüne AK Parti sempozyumunun başarılı geçmesini diliyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tüm AK Parti camiası hepiniz hoşgeldiniz. AK Parti nevzuhur bir siyasi oluşum değil. Biz en başından beri AK Parti'yi milletimizin partisi olarak gördük. AK Parti'nin tarihi milletimizin tarihi kadar eskidir. Burada özellikle vurgulamak istediğim husus, AK Parti'yi anlamak için önce Türkiye'yi ve Türk milletini anlamak gerekir. Coğrafyası ile, tarihi ile, kültürü ile bu milleti anlamayan hiç kimse AK Parti'nin ne olduğunu, nereye gittiğini çözemez. "YAPABİLECEĞİMİZ İKİ ŞEY VAR"



Türkiye tartışmaların, kodlar, şifreler değil, açık yüreklilikle yapılabildiği bir ülke olmalıdır. Türkiye'ye yönelik açık bir ekonomik saldırı var. Eskiden bu işler daha sofistike, daha örtülü yollardan yapılırdı. Şimdi bodoslama bir şekilde üzerimize geliyorlar. Buna karşı yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan biri ekonomik diğeri siyasi tavır. Ekonominin gerektirdiği tedbirleri aldık, alıyoruz. Gece gündüz çalışıyorlar. Biz de tüm süreci yakından takip ediyoruz.

Yapabileceğimi ikinci ve asıl olan husus siyasi duruşumuzu sağlam tutmak. İşin arkasında başka niyetler vardır. Cari açık, faizler, enflasyon başta olmak üzere çözmemiz gereken bazı sorunlar olduğu gerçeğini gözden ırak tutmuyoruz. "EKSİKLERİMİZİ DE GAYET İYİ BİLİYORUZ"



Ekonomimiz tıkır tıkır çalışıyor. Dünyada örnek gösterilen turizmde adeta patlama yaşayan bir ülke konumundayız. Biz savaşa mı girdik, işgale mi uğradık, hayır. Kendi topraklarımızda da bölgemizde de huzurun teminatı bir ülke durumundayız. Kendimize güveniyoruz ama eksiklerimizi de gayet iyi biliyoruz. "NEREYE VARMAK İSTİYORSUNUZ?"



Bunlar sahada bize istediklerini yaptıramayınca, tıpkı askeri güç gibi ekonomiyi de bir silah olarak kullanmaktan çekinmiyorlar. Ekonomi ile ilgili kararlarımızı bu derece soğuk kanlı almamızın sebebi işte bu arka plandır. Biz sizinle stratejik ortak değil miyiz? Biz sizinle Somali'de, Afganistan'da beraber olmadık mı? Kosova'da beraber olmadık mı? Peki, bu yaptığınız nedir? Ne yapmak istiyorsunuz, nereye varmak istiyorsunuz?