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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2018 06:46 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı’nın devam ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı’nın, ulusal meselelerde millî birliğin varlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirttiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda teşkilata MHP ile ilgili söylemler konusunda dikkatli olmaları ve sert söylemler kullanmamaları uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Türkiye Gazetesi'nden Damla Peker'in haberine göre Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yerel seçimlerde ittifak yapmama kararı alınmasına rağmen MHP ile milli meselelerde Cumhur İttifakının devam ettiğinin altını çizerek; ayrı fikir ve düşünceler olsa da ulusal meselelerde devletin bekası adına milli birliğin varlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirttiği öğrenildi.

“GARİP” DAVRANIŞLARDAN KAÇININ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, toplantıya katılan il başkanlarından, kadın adaylara karşı tavırlarına son derece dikkat etmelerini istedi. Erdoğan’ın “Kadın adaylara karşı teşkilat garip davranışlar içine girmesin. Seçimlere kadın adaylara ehemmiyet verilecek. Kadın adaylara daha çok yer verin. Onlara öncelik tanıyın” dediği belirtildi. Ekonomide yaşanan son gelişmelerle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın piyasalarda yaşanan bazı sıkıntılar olduğunu vurgulayarak, “Ekonomik mücadelemiz devam ediyor ve devam edecek. Az sabır” dediği öğrenildi.

ÜYELERİ TOPLAYACAK

Öte yandan, aralıklarla il ve ilçe başkanlarıyla Genel Merkezde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kasım ayının ilk haftası bu defa belediye meclis üyelerini toplayarak seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
cumhur ittifakı cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP

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