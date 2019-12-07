Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına net mesaj: Partideki kalemini kırarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

AK Parti sıradan bir siyasi teşekkül değildir. AK Parti büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir. AK Parti maziden atiye olan yolculuğun altın halkalarından biridir.

Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. İnsanları rencide eden kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en büyük isyandır. İnsan gönlünü kıranların, biz de partideki kalemini kırarız.

Hedefimiz önce bu ülkenin 82 milyon insanın her birinin onunla birlikte tarih ve medeniyet coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin gönlünde yer edinmektir. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bize kucak açılıyorsa işte bu hasbi yaklaşımımız sayesindedir.

Hiçbirimizin hesapla davranma, aklı yerine nefsinin sesine kulak verme lüksü yoktur. Hiçkimsenin gündemine takılmayacağız. Bazı konularda milletimizi karamsarlığa sürükleyecek ve bizi başarısız göstermeye çalışan gündem yaratılıyor. Ülkemizin de AK Parti'nin kendi gündemi vardır.