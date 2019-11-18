Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına talimat

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde üyelerini daha aktif ve siyaset yapım sürecinin bir parçası hale getirmek istediklerini vurguladı.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki talimatı doğrultusunda çalışma yaptıklarını bildiren Kandemir, "MYK'mizin bu anlamda temel bir yaklaşımı var. Üyelerimiz çok daha aktif, sürecin içerisinde olsunlar diye arzu ediyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz, teşkilat modelimizde ve şemamızda bununla ilgili yaptığımız değişiklikler ile hazırlıklar var." diye konuştu.

Kandemir, kongre sürecinde yapılacak değişiklik ve hazırlıklara ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Bu çalışma Cumhurbaşkanlığı sistemine uygun bir şekilde yenilenmeyi de beraberinde getirecek. Bu manada mahalle teşkilatlarımızın, sandık yönetimlerimizin ve sandık teşkilatlarımızın, topyekün kadrolarımızın birebir işin içerisinde oldukları, Büyük Türkiye hikayesine daha diri ve canlı katkı sağladıkları bir dönemi inşa edeceğiz. Teşkilat modelimizi ve şemamızı da buna göre yeniden revize edeceğiz ufak dokunuşlarla bunun hazırlıkların yapıyoruz."