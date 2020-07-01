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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında flaş açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2020 12:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada Albayrak ailesine yönelik yapılan çirkin saldırı hakkında, "Bu alçakların peşini bırakmayacağız. İşledikleri suçun hesabını soracağız." dedi. Erdoğan ayrıca, sosyal medyanın düzene sokulmasının şart olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

(Ekonomi) Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz.

Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız.

Salgın döneminde kendi vatandaşlarının yardım çığlıklarına kulak tıkayanların, Türkiye'nin duruşunu sorgulama hakkı yoktur.

Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de kendi içlerinde AK Parti'nin başarılarını takdir ediyor.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz.

Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır.

İnternet mecralarını kullananlar, suç işleme konusunda layüsel değildir.

Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız.

ALBAYRAK AİLESİNE ÇİRKİN SALDIRI HAKKINDA

Bu alçakların peşini bırakmayacağız. İşledikleri suçun hesabını soracağız

Detaylar geliyor...

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