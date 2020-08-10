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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan'a: Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 21:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eleştirilerine IMF üzerinden tepki gösterdi. Erdoğan, "I"IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan ‘bu borcu verelim mi?’ dedi. ‘Verelim’ dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan'a: Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekonomiyle ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

IMF'ye gidilecek iddialarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi. IMF'ye gidecekmişiz, bir şeyler isteyecekmişiz. Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, biz o kapıları kapattık.'' dedi.

"PARTİ KURMUŞ, BİZE EKONİMİ DERSİ VERİYOR"

Erdoğan, Ali Babacan'a da göndermede bulunarak o dönem yaşanan bir durumu şöyle anlattı:

"IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan (Ali Babacan) 'Bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor." dedi.

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