Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan'a: Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekonomiyle ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

IMF'ye gidilecek iddialarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi. IMF'ye gidecekmişiz, bir şeyler isteyecekmişiz. Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, biz o kapıları kapattık.'' dedi.

"PARTİ KURMUŞ, BİZE EKONİMİ DERSİ VERİYOR"

Erdoğan, Ali Babacan'a da göndermede bulunarak o dönem yaşanan bir durumu şöyle anlattı:

"IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan (Ali Babacan) 'Bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor." dedi.

