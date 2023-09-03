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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftine hastanede ziyaret! Kaza sonrası ilk fotoğraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftine hastanede ziyaret! Kaza sonrası ilk fotoğraf

03.09.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın Leros Adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Ali Sabancı'nın kazanın ardından ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan´da geçirdikleri deniz kazasında yaralanan ve İstanbul´daki özel bir hastanede tedavileri devam eden Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı´yı ziyaret etti. Erdoğan'ı girişte Arzuhan Doğan Yalçındağ karşıladı.

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Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 45 dakika süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.

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Erdoğan’a, hastane çıkışında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Mehmet Ali Yalçındağ ile doktorlar eşlik etti.

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KAZANIN ARDINDAN İLK FOTOĞRAF

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde çekilen fotoğraf, Ali Sabancı'nın kazanın ardından çekilen ilk fotoğrafı oldu.

DHA

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