HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftine hastanede ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı çiftine hastanede ziyaret

03.09.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın Leros Adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan´da geçirdikleri deniz kazasında yaralanan ve İstanbul´daki özel bir hastanede tedavileri devam eden Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı´yı ziyaret etti. Erdoğan'ı girişte Arzuhan Doğan Yalçındağ karşıladı.

Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 45 dakika süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.

Erdoğan’a, hastane çıkışında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Mehmet Ali Yalçındağ ile doktorlar eşlik etti.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Bakan Fidan'dan Suriye ile iş birliği mesajı! 'Bunlar biz için olmazsa olmaz' diyerek açıkladıSon dakika | Bakan Fidan'dan Suriye ile iş birliği mesajı! 'Bunlar biz için olmazsa olmaz' diyerek açıkladı
Lüks mekan önünde 'Ne baktın' kavgası! Öldüresiye dövdülerLüks mekan önünde 'Ne baktın' kavgası! Öldüresiye dövdüler
Türkiye'yi sarsan kazada kahreden 'Almanya' detayı!Türkiye'yi sarsan kazada kahreden 'Almanya' detayı!
Anahtar Kelimeler:
ali sabanci erdoğan vuslat doğan sabancı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.