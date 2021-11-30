Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak, Azerbaycan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

14 ASKER HAYATINI KAYBETMİŞ, 2 ASKER DE YARALANMIŞTI

Azerbaycan'da askeri helikopter tatbikat sırasında düşmüştü. Kazada 14 Azerbaycan askeri hayatını kaybetmiş, 2 asker de yaralanmıştı.



