HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu

30.11.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak, Azerbaycan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak, Azerbaycan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

14 ASKER HAYATINI KAYBETMİŞ, 2 ASKER DE YARALANMIŞTI

Azerbaycan'da askeri helikopter tatbikat sırasında düşmüştü. Kazada 14 Azerbaycan askeri hayatını kaybetmiş, 2 asker de yaralanmıştı.

Son Dakika: Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: Ölü ve yaralılar varSon Dakika: Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatı ile metrelerce uçarak öldü!Çatı ile metrelerce uçarak öldü!
PARTNER Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar
Ünlü metafizikçinin öldürüldüğü olayda yeni gelişmeÜnlü metafizikçinin öldürüldüğü olayda yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Gaziantep'te infial yaratan görüntü!

Gaziantep'te infial yaratan görüntü!

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Köpeklerin parçaladığı çocukla ilgili yeni gelişme

Köpeklerin parçaladığı çocukla ilgili yeni gelişme

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den ' 3600 ek gösterge' açıklaması

Bakan Bilgin'den ' 3600 ek gösterge' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.