Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik temaslarda bulunduğu Almanya ziyaretinde açıklamalar yaptı. Erdoğan, Can Dündar'ın Almanya tarafından iade edilmemesini eleştirdi, "Sözde bi gazeteci el üstünde tutuluyor" dedi. Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e sitem ederek, "Ben bunları burada konuşmayacaktım. Burayı muhabbet sofrası olarak gördüm. Sayın Başkan konuyu açınca konuşmak zorunda kaldım. Muhabbet sofrasında bunlar konuşulmaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Geniş bir gündem içerisinde zaman zaman görüş ayrılıklarının olması doğaldır. Bunları diplomasinin imkanlarını kullanarak aşmaktır. Türkiye ve Almanya bu başarıyı defalarca göstermiş ülkelerdir. Son zamanlar da yaşananları geride bıraktığımıza inanıyorum. Pek çok konuda Almanya ile aynı hassasiyete sahip olduğumuza inanıyorum. Kimi ülkelerin mültecileri dikenli tel örgülere mahkum ettiği dönemde Almanya meseleye insani olarak yaklaşmıştır."

"Ekonomi alanında da Almanya ile çok güçlü ilişkilerimiz bulunuyor. Almanya ülkemizin en büyük ticari ortağıdır. Türk ekonomisi sağlam temeller üzerine kurulmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ekonomimiz üzerindeki etkileri son derece sınırlı kalmıştır. Ülkemizde uluslararası firmalar hiçbir engelle karşılaşmadan faaliyetlerini rahatça sürdürüyorlar. Almanya ile ortak bir tutum içerisinde olduğumuzu görmek bizleri memnun ediyor."