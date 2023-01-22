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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler: 'Gel' deyince gelecek, 'Sus' deyince susacak kukla aday arıyorlar

22.01.2023 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki ziyaretleri kapsamında gençlerle bir araya geldi. Kürsüye çıkıp konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masaya sert tepki göstererek, "Şimdi kendilerine 'Gel' deyince gelecek, 'Sus' deyince susacak, 'Konuş' deyince konuşacak kukla bir aday arıyorlar. Bulamıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler: 'Gel' deyince gelecek, 'Sus' deyince susacak kukla aday arıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki ziyaretleri kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Ülkemizin umudu genç kardeşlerimle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Bursa'daki mitingimiz 120 bin kişiyi buldu. Bu bir şeyi gösteriyor.

"BU BAHAR BİR BAŞKA BAHAR OLACAK"

  • İnşallah mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak. İnanıyorum ki siz gençlerle birlikte biz sandıkları çok farklı bir şekilde patlatacağız.

  • Biz durmayacağız, çalışacağız ve tüm gençleri sandıklara taşıyıp sandıktan o sesi çıkaracağız. Buradan tüm genç yüreklere selam gönderiyorum. Sizlerin enerjisine şahit oldukça geleceğe daha bir umutla bakıyoruz. Enerjini nereden buluyorsun diyorlar, işte enerji burada.

  • 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı nasip eden Rabbime hamd ediyorum.

  • Bizim gençlik yıllarımızın Türkiye'si çok başkaydı. Şimdi her alanda dünya ile yarışmaya hazır bir gençlik görüyoruz.

  • İlk defa oy kullanacaklardan beklentimiz, elinizin altındaki imkanları en doğru şekilde okumanızdır. Bu okumayı güçlü bir şekilde yapmadan nereye gideceğimizi bilemeyiz. Her zaman olduğu gibi bu hususta da gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizi birileri gibi konu mankeni olarak görmüyoruz.

"MERDİVENLERİ BASAMAK BASAMAK ÇIKARAK GELDİK"

  • Siyasette gençlik kollarından gelen sadece bu kardeşiniz var başkası yok, biz buraya gökten zembille inmedik, merdivenleri basamak basamak çıkarak geldik. Bunların bir kısmı kasetle, siparişle geldi. Biz meydanlardan gümbür gümbür eserek geldik.

  • Gençlerimize güvendiğimiz için seçilme yaşını önce 25'e ardından 18'e düşürdük. Kanunlarımıza göre reşit sayılan her bir bireyin sorumluluk alabilmelerini de biz sağladık.

  • Biz şuna inandık. Fatih, 20 yaşında bir çağ açıp diğer çağı kapattığına göre bizler de aynısını yaparız dedik. Oldu mu oldu. Denizin altından siz metro yapabildiniz mi? Avrasya Tüneli'ni kim açtı?

"KUKLA ADAY ARIYORLAR"

  • Gel deyince gelecek git deyince gidecek kukla bir aday arıyorlar. Dertleri milletimizin namusu olarak gördüğü oylarla, ülkeyi yönetecek sizlerin geleceğini inşa edecek bir Cumhurbaşkanı çıkarmak, Milletvekili seçmek değil. Bunların tek dertleri her biri diğerinden haz etmeyen sayısının 6 mı 10 mu olduğunu bilemediğimiz masa ortaklarının çıkarlarını çıkarlarına göre hareket edecek bir isim bulmaktır.

  • Bunların kafası henüz 'Türkiye Yüzyılı'na erişememiştir. Bunlar 1970'ler siyasetinde kalmış tiplerdir.
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Bursa erdoğan

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