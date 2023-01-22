Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler: 'Gel' deyince gelecek, 'Sus' deyince susacak kukla aday arıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki ziyaretleri kapsamında gençlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İnşallah mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak. İnanıyorum ki siz gençlerle birlikte biz sandıkları çok farklı bir şekilde patlatacağız.
Biz durmayacağız, çalışacağız ve tüm gençleri sandıklara taşıyıp sandıktan o sesi çıkaracağız. Buradan tüm genç yüreklere selam gönderiyorum. Sizlerin enerjisine şahit oldukça geleceğe daha bir umutla bakıyoruz. Enerjini nereden buluyorsun diyorlar, işte enerji burada.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı nasip eden Rabbime hamd ediyorum.
Bizim gençlik yıllarımızın Türkiye'si çok başkaydı. Şimdi her alanda dünya ile yarışmaya hazır bir gençlik görüyoruz.
Siyasette gençlik kollarından gelen sadece bu kardeşiniz var başkası yok, biz buraya gökten zembille inmedik, merdivenleri basamak basamak çıkarak geldik. Bunların bir kısmı kasetle, siparişle geldi. Biz meydanlardan gümbür gümbür eserek geldik.
Gençlerimize güvendiğimiz için seçilme yaşını önce 25'e ardından 18'e düşürdük. Kanunlarımıza göre reşit sayılan her bir bireyin sorumluluk alabilmelerini de biz sağladık.
Gel deyince gelecek git deyince gidecek kukla bir aday arıyorlar. Dertleri milletimizin namusu olarak gördüğü oylarla, ülkeyi yönetecek sizlerin geleceğini inşa edecek bir Cumhurbaşkanı çıkarmak, Milletvekili seçmek değil. Bunların tek dertleri her biri diğerinden haz etmeyen sayısının 6 mı 10 mu olduğunu bilemediğimiz masa ortaklarının çıkarlarını çıkarlarına göre hareket edecek bir isim bulmaktır.