Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler: 'Gel' deyince gelecek, 'Sus' deyince susacak kukla aday arıyorlar

Gel deyince gelecek git deyince gidecek kukla bir aday arıyorlar. Dertleri milletimizin namusu olarak gördüğü oylarla, ülkeyi yönetecek sizlerin geleceğini inşa edecek bir Cumhurbaşkanı çıkarmak, Milletvekili seçmek değil. Bunların tek dertleri her biri diğerinden haz etmeyen sayısının 6 mı 10 mu olduğunu bilemediğimiz masa ortaklarının çıkarlarını çıkarlarına göre hareket edecek bir isim bulmaktır.