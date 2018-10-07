Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim öncesi flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle;
"Bu toplantımızın ülkemizin içinden geçtiği sancılı dönemde çok güzel başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum. Kızılcahamam sadece doğasıyla, kaplıcalarıyla bilinen bir yer değil Kızılcahamam aynı zamanda şehitler ve kahramanlar diyarıdır.
Şehitler ağacındaki 6 bin 917 künye bu toprakları nasıl vatan kıldığımızın sembolüdür.
15 Temmuz gecesi Ankara 149 şehit verdi. Darbecilerin en çok kayıp verdiği yer de Ankara
Şehitlerimizin kanını asla yerde koymadık, koymayacağız. Katil sürülerinden hesabını sorduk, soruyoruz.
Operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Kandil ve Sincar'da da inlerine girdik, ilerlemeye devam edeceğiz.
Terör sorununu tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkartmakta kararlıyız.
Şunu da açık söylüyorum. Şimdi mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkacak olurlarsa öyle bekleyelim, şu olsun bu olsun yok. Anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Beklemek yok.
Milletin kamyonunu, aracını, bütçesinin teröre tahsis edenlerden işledikleri suçun hesabını soruyoruz.
Açık ve net söylüyorum. Biz kuklayı da, kuklacıları da çok iyi biliyoruz. Kimin kiminle nasıl bir ilişki içerisine girdiğini iyi biliyoruz. Kuşatma girişimine izin vermeyeceğiz. Hiçbir tehdit ve şantajın 2023 hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz.
Türkiye güney sınırında bir terör koridorunun oluşmasına izin vermeyecektir. Türkiye Akdeniz'deki haklarından ödün vermeyecektir.
Ekonomik sabotajlar üzerinden milli onur ve egemenliğimizin çiğnenmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz.
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