Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim öncesi flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle;

"Bu toplantımızın ülkemizin içinden geçtiği sancılı dönemde çok güzel başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum. Kızılcahamam sadece doğasıyla, kaplıcalarıyla bilinen bir yer değil Kızılcahamam aynı zamanda şehitler ve kahramanlar diyarıdır.

Şehitler ağacındaki 6 bin 917 künye bu toprakları nasıl vatan kıldığımızın sembolüdür.

15 Temmuz gecesi Ankara 149 şehit verdi. Darbecilerin en çok kayıp verdiği yer de Ankara

Şehitlerimizin kanını asla yerde koymadık, koymayacağız. Katil sürülerinden hesabını sorduk, soruyoruz.

Operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Kandil ve Sincar'da da inlerine girdik, ilerlemeye devam edeceğiz.

Terör sorununu tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkartmakta kararlıyız.

"GEREĞİNİ YAPIP KAYYUM ATARIZ"

Şunu da açık söylüyorum. Şimdi mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkacak olurlarsa öyle bekleyelim, şu olsun bu olsun yok. Anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Beklemek yok.