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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ankara' paylaşımı

SEÇİM HABERLERİ  | 29.03.2019 00:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz bize sahip çıkarsa, Türkiye'nin aşılmayacak tek bir problemi olmaz. Ben 31 Mart'ta da milletimize güveniyorum, milletimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ankara' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, partisinin Ankara'nın ilçelerindeki mitinglerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ankaralıların namerde boyun eğeni ve boyun bükeni sevmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ankaralı basiret sahibidir; onun için lafa değil, icraata bakar. Ankaralı feraset sahibidir; onun için vaade değil esere, hizmete bakar. Ankaralı dürüsttür, namusludur; samimiyete, ahlaka, erdeme bakar. Onun için alengirli işlere bulaşanlardan, defolu isimlerden hazzetmez. Benim Ankaralı kardeşim vatanseverdir, milletperverdir. Onun için bölücülere taşeronluk yapanlara prim vermez. Ankaralı kardeşim cesurdur, yiğittir, delikanlıdır, harbi ve hasbidir. Onun için namerde boyun eğeni, boyun bükeni sevmez. Milletimiz bize sahip çıkarsa, Türkiye'nin aşılmayacak tek bir problemi olmaz. Ben 31 Mart'ta da milletimize güveniyorum, milletimize inanıyorum."

ANKARA

(AA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara

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