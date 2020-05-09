HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 20:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak, "Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen, fedakârlığın ve sınırsız sevginin timsali, en kıymetli sığınağımız, ilk öğretmenimiz annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen, fedakârlığın ve sınırsız sevginin timsali, en kıymetli sığınağımız, ilk öğretmenimiz annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Hepimiz için şefkat yuvası ve güvenli bir liman olan annelerimiz, "Cennetin annelerin ayaklarının altında olduğuna" inanan bizler için baş tacıdır. Üzerimizdeki haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimiz, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuk ve gençlerimizin duygularının, düşüncelerinin ve karakterlerinin şekillenmesinde temel rol üstlenmekte; karşılıksız sevgi, sabır ve fedakârlık gibi yüce hasletleriyle tüm topluma örnek olmaktadırlar. Evlatları için tüm zorluklara göğüs geren ve engin hoşgörüsüyle yolumuzu aydınlatan annelerimizin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, mutlu ve huzurlu olmaları, hayat şartlarının iyileştirilmesi hususunda yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz. İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Tezer uyardı ve ekledi: 2'nci dalga kaçınılmaz olurBilim Kurulu Üyesi Tezer uyardı ve ekledi: 2'nci dalga kaçınılmaz olur
Bakan Koca açıkladı: İşte son durumBakan Koca açıkladı: İşte son durum
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor

En Çok Okunan Haberler

İhraç edilmişti! İBB'ye müdür olarak geri döndü

İhraç edilmişti! İBB'ye müdür olarak geri döndü

Vücutlarına alüminyum folyo sarılı teröristler yakalandı!

Vücutlarına alüminyum folyo sarılı teröristler yakalandı!

Fox TV'den üç dizi için son dakika kararı! Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj...

Fox TV'den üç dizi için son dakika kararı! Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj...

Ramazan programında dikkat çeken eşcinsellik ve zina yorumu

Ramazan programında dikkat çeken eşcinsellik ve zina yorumu

MHP'li Semih Yalçın'ın paylaşımı olay oldu!

MHP'li Semih Yalçın'ın paylaşımı olay oldu!

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

Diğer Haberler
Son sözü 'Denize gireceğim' oldu! Kayıp doktor günlerdir aranıyor

Doktorun son sözü 'Denize gireceğim' oldu! Günlerdir aranıyor

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 310'a yükseldi

Fransa'da can kaybı 26 bin 310'a yükseldi

Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı

Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı

ABD'de 'evde koronavirüs testi'ne onay

ABD'de 'evde koronavirüs testi'ne onay

Vücudundan 25 saçma çıkarıldı! Yaralı köpeğin sahibi olanları anlattı

Vücudundan 25 saçma çıkarıldı! Yaralı köpeğin sahibi olanları anlattı

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 739'a yükseldi

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.