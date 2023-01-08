Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da AK Parti Kadın Kolları Teşkilatınca düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programına katıldı.

Erdoğan, dün Antalya'daki çeşitli açılış ve incelemelerinin ardından, AK Parti Kadın Kollarınca Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Programı"na katıldı.

Antalya programı kapsamında 8 milyar 143 milyon liraya ulaşan 89 ayrı yatırımı kente kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, resmi rakamlara göre toplu açılış töreninde 90 bin katılımcının, Kumluca'da ise 13 bin katılımcının yer aldığını söyledi.

Yol boyunca ve Manavgat'ta da yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçen ay çok ciddi sel ve taşkın felaketine maruz kalan Kumluca ilçemizi ziyaretimizde bir ay gibi kısa bir sürede devletimizin desteğiyle bu yaraların nasıl sarıldığını görmenin bahtiyarlığı içerisinde olduk. Manavgat ilçemizde yangın felaketi sonrasında inşasına başladığımız özellikle köy konutlarının anahtar tesliminde vatandaşlarımızın sevincine ortak olduk. Orada da yangının izlerinin büyük ölçüde silindiğini, yanan yerlerdeki ekim, dikim, ağaçlandırma çalışmalarının süratle devam ettiğini memnuniyetle müşahede ettik. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı her musibet sonrası türlü yalan ve iftiralarla gündemi zehirleyen muhterislere rağmen Türkiye artık bu tür sıkıntıların üstesinden hamdolsun alnının akıyla gelmesini başarabiliyor. Bize gelişmiş diye örnek gösterilen ülkeler, bırakın haftayı, aylar, hatta yıllar boyunca enkaz kaldırma çalışmalarını dahi bitiremiyor. Saatler içerisinde sağ olsun bakan arkadaşlarım anında seferber oldular, Kumluca'ya geldiler. AFAD, Kızılay hep birlikte yaptıkları çalışmalarla 2-3 gün içerisinde ekipleriyle bu sıkıntılı halden vatandaşlarımı kurtarmayı başardılar, o psikolojiyi yıktılar."

Erdoğan, Kumluca'nın şimdi yeni bir görünüme sahip olduğunu belirterek, "Bunları birlikte yapıyoruz, bundan sonra da birlikte yapmaya devam edeceğiz. Onun için yola çıktığımızda ne dedik: Durmak yok yola devam. Önümüzde uzun bir yol var. Şurada artık bir 4-5 ay gibi dönemde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yoğun bir çalışma yapıp, inşallah sandıkları patlatırcasına bir neticeyi alacağız. 2023'ten sonrasını da Türkiye'de biz imar edeceğiz. İşimiz çok." diye konuştu.

"DÜNYA ANCAK BARIŞ ÜZERİNDE YÜRÜR"

Son dönemde dünyanın Türkiye'nin ne yaptığına baktığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ne yaptılar? Dünya herhangi bir müdahalede bulunabildi mi? Hayır. Hepsi silah tüccarlarına yardım ediyor. Dünyada silah tüccarları nasıl kazanacak, nereden neyi kazanacaklar, buna çalışıyorlar. Biz de dünya barışını acaba nasıl sağlayabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Aynı günde Sayın Putin ile görüşüyoruz, Zelenskiy ile görüşüyoruz. Nasıl barıştırabiliriz diye bunun gayreti içerisinde oluyoruz. Biz bu samimiyetimizi ortaya koyarak yola devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünya ancak barış üzerinde yükselir. Bunun için de attığımız adımlardan dünyadaki liderler bize, 'Tahıl koridorunu açtınız, buradan gönderiyorsunuz' diyor. Sadece bu değil. Sayın Putin bana diyor ki, 'Ben bilabedel tahılı vereyim, siz de bunu fakir Afrika ülkelerine ulaştırın.' Biz de diyoruz ki tamam. Bunu fabrikalarımızda una çevirelim, fakir fukara, garip gureba Afrika ülkelerine gönderelim. Mutabık kaldık. Gel gör ki öyle eller var ki bakıyorsun yüzde 44'ünü, 46'sını nereye gönderiyor yine Avrupa'ya. Fakat biz kararlıyız, tahıl koridorundan fakir fukara, garip gureba Afrika ülkelerine yoğun bir şekilde bu ürünleri göndermeye gayret edeceğiz."

"GÖZYAŞLARINI DİNDİRMEK BİRİNCİ DERECEDE GÖREVİMİZ"

Erdoğan, Sakarya ve Kocaeli depremlerini anımsatarak, vatandaşların yaşadığı acıları dile getirdi. "Orada ağlıyordu anneler. O en çok ihtiyaç duydukları durumda hepsi insanımıza 'Nerede bu devlet' sorusunu soruyorlardı." diyen Erdoğan, şimdi bu sorunun sorulmadığına, tam aksine afet sebebiyle oluşan zararların rekor sürelerde giderildiğine işaret etti.

Bingöl'de, Van'da, Simav'da bunu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bizim için önemli olan orası. Anamız da orası, babamız da orası, evlatlarımız da orası. Oralardan netice alacağız. Çünkü gözyaşlarını dindirmek bizim birinci derecede görevimiz. Madem biz bu makamdayız, bu makamda bulunduğumuz sürede Akif'in ifadesi 'Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adl-i ilahi sorar Ömer'den onu.' İşte şimdi Kumluca'da, Manavgat'ta, Muğla'da, son dönemdeki olaylarda oradaki ağlayan anneler, o dertliler, mesela bugün bir tanesi şunu da söyledi: 'Ben böyle bir şeyi umut etmiyordum ama siz beni hakikaten yanıltınız. Süratle yaptınız ve bize teslim ettiniz.' Fakat evler de maşallah villa. Onun için emeği geçen bakan arkadaşlarıma, müteahhit firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçleri de yakından takip ederek, kalan çalışmaların bir an evvel tamamlanmasını sağlayacağız. Rabb'im devletimize zeval vermesin, milletimizi de her türlü afetten, musibetten, kaza ve beladan muhafaza buyursun."



