Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Ardahan'da düzenlenen mitingde halka seslendi.

Konuşmasında tanzim satışlarına değinen Erdoğan, "Benim vatandaşlarım simsarların elinden alındı. Fiyatlar tanzim satışlarda yüzde 50 düştü, daha da düşüyor. Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız. Bay Kemal rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız. " dedi.

ARDAHANA İKİ MÜJDE

Ardahan'a iki dev projenin müjdesini veriyorum. Bakü-Tiflis-Kars projesi aynı zamanda Ardahan'ın da projesidir. Ardahanlıların asırlık özlemi olan Sahara Tüneli'ni yapmak için de kolları sıvadık.

(AA)

