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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: Herkes için yeterli sayıda üretilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: Herkes için yeterli sayıda üretilmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısıyla ilgili olarak "Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: Herkes için yeterli sayıda üretilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne video mesaj göndererek katılımcılara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir.

Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir.


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