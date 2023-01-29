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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asırlık Çınar' belgesi almıştı! 'Dedelerin dedesi'nden acı haber

29.01.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Dedelerin dedesi' olarak anılan Manisa'nın en yaşlı insanı 109 yaşındaki Bektaş Ergül'den acı haber geldi. 6 çocuk ve 60 torun sahibi olan Ergül hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Asırlık Çınar' belgesi alan Ergül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öpüp, çekirdeksiz kuru üzüm de hediye etmişti. Yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asırlık Çınar' belgesi almıştı! 'Dedelerin dedesi'nden acı haber

'Dedelerin dedesi'nden acı haber geldi. 2019 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da yapılan Yaşlılık Şurası'na katılan ve burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Asırlık Çınar' belgesi alan Manisa'nın en yaşlı insanı Bektaş Ergül, hayatını kaybetti.

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"DEDELERİN DEDESİ"

1914 yılında Kula ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'nde dünyaya gelen Ergül, 6 çocuğu ve 60 torunu ile Manisa'da 'Dedelerin dedesi' olarak anılıyordu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ALNINDAN ÖPMÜŞTÜ

105 yaşında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'nda, 'Asırlık Çınar' belgesi alan Bektaş Ergül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öpüp, Salihli'den götürdüğü çekirdeksiz kuru üzümü hediye etmişti.

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CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakımı devam eden Bektaş Ergül, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Ergül'ün cenazesi, Kocaçeşme Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kula'nın Kenger Mahallesi'nde defnedildi.

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Ergül'ün cenaze törenine yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. (İHA)

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Manisa cumhurbaşkanı erdoğan

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