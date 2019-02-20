Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenlere müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut ilçe mitinginde halka hitap etti. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasının 8 Şubat'ta yapıldığını ifade eden Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde 20 bin öğretmen atamasını daha gerçekleştireceğiz" dedi.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;
Milletimizin karşısına daima yeni projelerle çıkıyoruz. Bugün de insanlarımıza yeni bir müjde veriyorum. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın en güzel yetişmesi için eğitim ve öğretime daima öncelik verdik. 2019 bütçesinde aslan payını eğitime aldık. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yaptık. Önümüzdeki günlerde 20 bin öğretmen atamasını daha gerçekleşeceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
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