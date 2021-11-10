Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma etkinliğinde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Her alanda kurduğumuz sağlam altyapı üzerinde, siyasi ve ekonomik gücüyle dünyanın birinci liginde iddia sahibi bir Türkiye inşa etmenin gayreti içindeyiz.

Atatürk'ü anmak elbette önemlidir, ama asıl olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru tespit ederek anlamaktır.

Atatürk'ün adını arkasına saklanan bazı kişiler, milletin aleyhine faaliyetlerin değirmenine su taşıyor.

Milli iradenin üstünlüğü üzerine bina edilen yeni devletimizin, arayışlara, badirelere rağmen 2 bin yıllık devlet silsilemizin devamı olduğu unutulmamıştır.

