Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Atatürk'ü Anma Programı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Hakkari'deki askeri üste meydana gelen mühimmat patlamasında 4 askerin şehit olduğunu, 20 askerin ise yaralandığını açıkladı.
TRUMP GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Birinci Dünya Savaşı'nın Ateşkes Günü’nün 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak törenler için Fransa’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan'ın bu görüşme öncesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik olarak söylediği 'Görünürde Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını çok iyi biliyoruz.' sözleri dikkat çekti.
ABD, terör örgütü PKK'nın 3 tepe ismi olan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için para ödülü koymuştu. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise aynı günlerde, PKK'nın Suriye kolu olan YPG'yi ise terör örgütü olarak tanımlamadıklarını söylemişti.
Erdoğan'ın Atatürk'ü Anma Programı'ndaki konuşması:
Gençler tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından öğrenme imkanına sahiptir. Çünkü bize yalan söyleyen tarih anlatıldı.
Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na girmedi ama sıkıntısını yaşadı.
Tek parti ekibi elinden gelse bizi Alman Nazizmi, Sovyet Sosyalizmine sürükleyecek bir zihin yapısına sahipti. Ülkemizde çok partili döneme geçiş mecburi bir değişimdir.
TÜRKÇE EZAN TARTIŞMASI
Bugün hala Türkçe ezanın kamuoyu önünde savunulabiliyor olması bu özlemin, milletin değerlerine bu husumetin bir işaretidir. Ezanın Arapça okunması bir şeyin ifadesidir. Türkçe ezan dediğimiz zaman onu sadece biz anlarız. Arapça dendiği zaman bu evrensel olduğunun ifadesidir. Aşık Veysel'i kılığı kıyafeti sebebiyle Ankara'nın merkezine almadılar. Bu kibirli yaklaşım daha sonra başörtüsü olmak üzere pek çok konuda kendini göstermiştir.
HAKKARİ'DEKİ ASKERİ ÜSTE MÜHİMMAT PATLAMASI
Hakkari’de mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibarıyla 4 evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz.
"KANDİL'İ DE SİNCAR'I DA BAŞLARINA YIKMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"
Terör örgütleriyle yol yürüyenlerin akıbetlerinin hep hüsran olacağını sürekli söylüyoruz. Bu arada da boş durmuyoruz. İşte son bir hafta içinde 15 terörist etkisiz hale getirildi.
İnşallah çok yakında Fırat'ın doğusundaki mazlumları da özgürlüğüne kavuşturacağız.
Kuzey Irak'taki terör yuvalarını birer birer dağıtarak Kandil'i de Sincar'ı da teröristlerin başına yıkma yolunda ilerliyoruz.
"TERÖRİSTLERLE NASIL İŞ TUTTUKLARINI BİLİYORUZ"
Görünürde Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını çok iyi biliyoruz.
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