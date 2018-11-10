Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Atatürk'ü Anma Programı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Hakkari'deki askeri üste meydana gelen mühimmat patlamasında 4 askerin şehit olduğunu, 20 askerin ise yaralandığını açıkladı.

TRUMP GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER



Birinci Dünya Savaşı'nın Ateşkes Günü’nün 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak törenler için Fransa’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan'ın bu görüşme öncesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik olarak söylediği 'Görünürde Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını çok iyi biliyoruz.' sözleri dikkat çekti.

ABD, terör örgütü PKK'nın 3 tepe ismi olan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için para ödülü koymuştu. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise aynı günlerde, PKK'nın Suriye kolu olan YPG'yi ise terör örgütü olarak tanımlamadıklarını söylemişti.