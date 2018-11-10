HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2018 11:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Atatürk'ü Anma Programı'nda konuştu. Erdoğan, Hakkari'deki mühimmat patlamasında 4 askerin şehit olduğunu, 20 askerin ise yaralandığını açıkladı. Fransa'nın başkenti Paris'te Trump'la yapacağı görüşme öncesi önemli mesajlar veren Erdoğan, 'Görünürde Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını çok iyi biliyoruz.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Atatürk'ü Anma Programı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Hakkari'deki askeri üste meydana gelen mühimmat patlamasında 4 askerin şehit olduğunu, 20 askerin ise yaralandığını açıkladı.

TRUMP GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Birinci Dünya Savaşı'nın Ateşkes Günü’nün 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak törenler için Fransa’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan'ın bu görüşme öncesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik olarak söylediği 'Görünürde Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını çok iyi biliyoruz.' sözleri dikkat çekti.

ABD, terör örgütü PKK'nın 3 tepe ismi olan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için para ödülü koymuştu. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise aynı günlerde, PKK'nın Suriye kolu olan YPG'yi ise terör örgütü olarak tanımlamadıklarını söylemişti.

Erdoğan'ın Atatürk'ü Anma Programı'ndaki konuşması:

Gençler tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından öğrenme imkanına sahiptir. Çünkü bize yalan söyleyen tarih anlatıldı.

Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na girmedi ama sıkıntısını yaşadı.

Tek parti ekibi elinden gelse bizi Alman Nazizmi, Sovyet Sosyalizmine sürükleyecek bir zihin yapısına sahipti. Ülkemizde çok partili döneme geçiş mecburi bir değişimdir.

TÜRKÇE EZAN TARTIŞMASI

Bugün hala Türkçe ezanın kamuoyu önünde savunulabiliyor olması bu özlemin, milletin değerlerine bu husumetin bir işaretidir. Ezanın Arapça okunması bir şeyin ifadesidir. Türkçe ezan dediğimiz zaman onu sadece biz anlarız. Arapça dendiği zaman bu evrensel olduğunun ifadesidir. Aşık Veysel'i kılığı kıyafeti sebebiyle Ankara'nın merkezine almadılar. Bu kibirli yaklaşım daha sonra başörtüsü olmak üzere pek çok konuda kendini göstermiştir.

HAKKARİ'DEKİ ASKERİ ÜSTE MÜHİMMAT PATLAMASI

Hakkari’de mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibarıyla 4 evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz.

"KANDİL'İ DE SİNCAR'I DA BAŞLARINA YIKMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Terör örgütleriyle yol yürüyenlerin akıbetlerinin hep hüsran olacağını sürekli söylüyoruz. Bu arada da boş durmuyoruz. İşte son bir hafta içinde 15 terörist etkisiz hale getirildi.

İnşallah çok yakında Fırat'ın doğusundaki mazlumları da özgürlüğüne kavuşturacağız.

Kuzey Irak'taki terör yuvalarını birer birer dağıtarak Kandil'i de Sincar'ı da teröristlerin başına yıkma yolunda ilerliyoruz.

"TERÖRİSTLERLE NASIL İŞ TUTTUKLARINI BİLİYORUZ"

Görünürde Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını çok iyi biliyoruz.

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
Metin Külünk’ten olay iddia: Bir tuzak! Asıl hedef...Metin Külünk’ten olay iddia: Bir tuzak! Asıl hedef...
İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyorİzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan mustafa kemal atatürk

En Çok Okunan Haberler

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Okuyucu Yorumları 38 yorum
Yav reis 80 milyon ülkede ezanın anlamını bilen 100bin kişi yoktur. Cahiller sürüsü olmasa akp bu kadar seçim kazanabilir mi?
İnsanlara din diyerek ceplerini boşaltmak.Al sana ülkede ki en güzel siyaset.
bence de... senin gibi cahiller olmasa akparti bu kadar seçim kazanamazdı..
Senden daha buyuk cahil varmi kansiz.!!
aptallar bunu anlayamaz sayın reis.
@infantryy Bilal ve Ahmet Erdoğan nerde askerlik yaptı? öğrenip buraya yazarsan. Söz oyumu yeniden akp ye vereceğim.
Aynen öyle.. :)
sen yalan söyleyen milletini kandıran birisin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Külünk’ten olay iddia: Bir tuzak! Asıl hedef...

Metin Külünk’ten olay iddia: Bir tuzak! Asıl hedef...

İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor

İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor

Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

İYİ Partili Temizer'den ses getirecek açıklamalar! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu' deyip sıraladı

İYİ Partili Temizer'den ses getirecek açıklamalar! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu' deyip sıraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.