HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2018 17:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan AVM'cilere bir daha sesleniyorum Türk Lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan AVM'cilere bir daha sesleniyorum: Türk Lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz." dedi.

ERDOĞAN, SON KEZ UYARDI

Erdoğan, "Buradan AVM'cilere bir daha sesleniyorum. Türk Lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz. Burası Türkiye, buranın parası Türk Lirası.''

ERDOĞAN'DAN AVM'CİLERE 'TL' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Buna göre Erdoğan partisine verdiği talimatta AVM'lerde, gayrimenkullerde dövizle kira döneminin kapanması için teklif hazırlanmasını istemişti.

TL İLE ÖDEME İÇİN KANUNU ÇIKMIŞTI

Türkiye'de yerleşik kişilerin menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyecek.

Kararnameye göre hali hazırda döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, 30 gün içinde TL cinisinden taraflarca yeniden belirlenecek.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
MHP baklayı ağzından çıkardı! İşte af teklifinin detayları ve can alıcı noktasıMHP baklayı ağzından çıkardı! İşte af teklifinin detayları ve can alıcı noktası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan AVM döviz dolar dolar kuru

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP baklayı ağzından çıkardı! İşte af teklifinin detayları ve can alıcı noktası

MHP baklayı ağzından çıkardı! İşte af teklifinin detayları ve can alıcı noktası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

Bahçeli uyardı: Suriye'de süreç kriz için kaynama noktasına ulaştı

Bahçeli uyardı: Suriye'de süreç kriz için kaynama noktasına ulaştı

MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim

MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.