Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan AVM'cilere bir daha sesleniyorum: Türk Lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz." dedi.

ERDOĞAN, SON KEZ UYARDI

Erdoğan, "Buradan AVM'cilere bir daha sesleniyorum. Türk Lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz. Burası Türkiye, buranın parası Türk Lirası.''

ERDOĞAN'DAN AVM'CİLERE 'TL' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Buna göre Erdoğan partisine verdiği talimatta AVM'lerde, gayrimenkullerde dövizle kira döneminin kapanması için teklif hazırlanmasını istemişti.

TL İLE ÖDEME İÇİN KANUNU ÇIKMIŞTI

Türkiye'de yerleşik kişilerin menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyecek.

Kararnameye göre hali hazırda döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, 30 gün içinde TL cinisinden taraflarca yeniden belirlenecek.

