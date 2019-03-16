Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

82 milyonun her ferdini kucaklamamızdan eş başkanlar rahatsızlık duyuyor.

Ataşehir'de kurdukları rezidans düzeninde başkasını görmeyenler milletimizle aramızdaki gönül köprüsünü görmezler.

Kulağını Kandil'den gelecek emirlere dikenler, elbette bizim aşkımızın kaynağını öğrenemezler.

Gazi'nin ve silah arkadaşlarının her türlü imkansızlığa rağmen nasıl istiklal harbimizi zafere taşıdıklarını zihnimize nakşedeceğiz.

Terör örgütü temsilcileri hala ülkemizde gayret içerisinde.

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Yok.

1 ayda 56 bin teröristi etkisiz hale getirdik.

Yeni Zelanda'da 49 müslüman öldürülüyor hedefte Türkiye ve bu kardeşiniz var.

31 Mart'tan sonra farklı adımlar atacağız. 31 Mart aynı zamanda AP'ye bir cevap olacaktır. AP hangi kararı alırsa alsın hiçbir bağlayıcılığı yok.

