HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 21:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Samsun Buluşması'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

82 milyonun her ferdini kucaklamamızdan eş başkanlar rahatsızlık duyuyor.

Ataşehir'de kurdukları rezidans düzeninde başkasını görmeyenler milletimizle aramızdaki gönül köprüsünü görmezler.

Kulağını Kandil'den gelecek emirlere dikenler, elbette bizim aşkımızın kaynağını öğrenemezler.

Gazi'nin ve silah arkadaşlarının her türlü imkansızlığa rağmen nasıl istiklal harbimizi zafere taşıdıklarını zihnimize nakşedeceğiz.

Terör örgütü temsilcileri hala ülkemizde gayret içerisinde.

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Yok.

1 ayda 56 bin teröristi etkisiz hale getirdik.

Yeni Zelanda'da 49 müslüman öldürülüyor hedefte Türkiye ve bu kardeşiniz var.

31 Mart'tan sonra farklı adımlar atacağız. 31 Mart aynı zamanda AP'ye bir cevap olacaktır. AP hangi kararı alırsa alsın hiçbir bağlayıcılığı yok.

PARTNERBir insan öldüğünde bakın neler yaşanıyor! Korku filmi gibiBir insan öldüğünde bakın neler yaşanıyor! Korku filmi gibi
DP lideri Uysal: Ankara'da maskeli bir balo varDP lideri Uysal: Ankara'da maskeli bir balo var
Bakan Soylu: Bunlar Kandil'in robotu (2)Bakan Soylu: Bunlar Kandil'in robotu (2)
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Parlamentosu

En Çok Okunan Haberler

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.