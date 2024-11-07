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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya PKK mesajı: Somut işbirliği görmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya PKK mesajı: Somut işbirliği görmek istiyoruz

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
07.11.2024 17:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Budapeşte'de bir takım görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut işbirliği görmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya PKK mesajı: Somut işbirliği görmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Burada diplomatik görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir araya geldi.

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"DİPLOMASİYE ALAN AÇILMASI MESAJLARIMIZI İLETTİM"

Budapeşte'de açıklamalarda bulunan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz haftalarda Sayın Putin'le görüştüm, öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'yı kabul ettim. Diplomasiye alan açılması mesajlarımızı ilettim.

"SOMUT İŞBİRLİĞİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut işbirliği görmek istiyoruz. FETÖ'nün etkin varlık gösterdiği Avrupa ülkelerinden adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz.

"AVRUPA'NIN BARIŞ VE GÜVENLİĞİ İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR"

Küresel adalete ve barışa katkı vermeleri için Filistin'i henüz tanımayan tüm ülkelere bunu yapmaları çağrısında bulunuyorum. Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki gayretlerine Türkiye'nin tam olarak dahil edilmesi Avrupa'nın barış ve güvenliği için olmazsa olmazdır.

"KATILIM SÜRECİNİN YILLARDIR ENGELLENMESİNİN MAKUL BİR İZAHI YOKTUR"

Türkiye gibi, kıtanın refahı ve güvenliğine önemli katkılar sunan bir aday ülkenin (AB) katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur.

Ukrayna'daki savaşın yol açtığı olumsuzluklar her geçen gün daha da derinleşiyor. Savaşın uzaması diplomasiye giderek daha az alan bırakıyor"

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Macaristan Recep Tayyip Erdoğan
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