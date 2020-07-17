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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 14:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'daki ilgili olarak "Yurt dışından tepkiler bizi bağlamaz. Benimle bazıları görüştü, gerekli cevapları verdim. Bizim iç egemenlik meselemizdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Diyanet gerekli davetleri yapacak, camiye girişler kontrollü olarak, gerek x-ray gerek fiziki mesafe olsun, camideki yerleşim noktasındaki planlar olsun bunların hepsi şu anda koronavirüs sürecindeki hassasiyetler dikkate alınarak yapılacak. 1000-1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek. Erkeklerin yanında bayanlar da olabilecek. En büyük avantaj, dışarıda büyük bir açık alana sahip olmak, alanı da en güzel şekilde Diyanet değerlendirecek.

Yurt dışından tepkiler bizi bağlamaz. Benimle bazıları görüştü, gerekli cevapları verdim. Bizim iç egemenlik meselemizdir. Meseleyle alakalı kimsenin buraya müdahalede bulunması söz konusu olamaz.

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