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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'ne iki hediye

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2020 14:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne Al-i İmran ve Rad Suresi'nin ayetlerinin yazılı olduğu 2 hat levha hediye etti. Levhalardan birinde Al-i İmran Suresi'nin 173. ayeti olan, "Allah bize yeter o ne güzel vekildir" ve diğerinde Rad Suresi'nin 28. ayeti olan "Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur" yazıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'ne iki hediye

Ayasofya Camii, Danıştay 10. Dairesi'nin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından 24 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüz binlerce vatandaşın Cuma namazına katılımıyla 86 yıl sonra ilk kez ibadete açılmıştı.

İbadete açıldığı tarihten bugüne ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya Camii'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Al-i İmran Suresi'nin 173. ayeti "Allah bize yeter o ne güzel vekildir" ve Rad Suresi'nin 28. ayeti "Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur" yazan, iki hat levha hediye ettiği öğrenildi.

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Hat levhalar caminin duvarına asıldı.

(DHA)

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