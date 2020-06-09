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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2020 12:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yıl önce Batman'da şehit edilen Aybüke öğretmenle ilgili yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle anıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı

Cumhurbaşakanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum." dedi.


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