Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı

Cumhurbaşakanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum." dedi.

Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı rahmetle anıyorum.



Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/S81OJCGoq3 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2020



