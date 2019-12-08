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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aydın Doğan'a övgü dolu sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 02:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya patronluğu döneminde kendisine sert eleştirilerde bulunduğu Aydın Doğan için övgülerle dolu bir konuşma yaparak "Hepimizin ortak sloganının 'önce Türkiye' olduğuna inanıyorum. Ülkemizin bu noktaya gelmesinde, neredeyse sıfırdan başlayarak bugüne gelen sayın Aydın Doğan gibi işadamlarının payı büyüktür" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aydın Doğan'a övgü dolu sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Doğan Holding'in 60. yıldönümü için düzenlenen programa katıldı.

Medya patronluğu döneminde kendisine sert eleştirilerde bulunduğu Aydın Doğan için övgülerle dolu bir konuşma yapan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"AYDIN DOĞAN'A HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

"Sayın Aydın Doğan'a, yaptığı hizmetler için ülkem ve milletim adına teşekkür ederim. Bir başarı hikâyesidir. Başarılı bir işadamı olduğu kadar iyi bir kültür ve sanat adamıdır. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilkeli duruşunun da altını özellikle vurgulamak isterim."

"ORTAK SLOGANIMIZ ÖNCE TÜRKİYE"

"Hepimizin ortak sloganının 'önce Türkiye' olduğuna inanıyorum" diyen Erdoğan, "Ülkemizin bu noktaya gelmesinde, neredeyse sıfırdan başlayarak bugüne gelen sayın Aydın Doğan gibi işadamlarının payı büyüktür" diye konuştu.

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cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın Doğan

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