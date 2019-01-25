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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM üyeliğine atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 02:28 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu'nun seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM üyeliğine atama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Seferinoğlu, 25 Temmuz 1969'da Rize Ardeşen'de doğdu. 1991'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Seferinoğlu, İstanbul'da 23 yıl serbest avukatlık yaptı, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem İstanbul Milletvekili oldu.

Yıldız Seferinoğlu, 21 Temmuz 2018'den beri Adalet Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Evli ve üç çocuk babası olan Seferinoğlu, İngilizce ve Arapça biliyor.

VATİKAN BÜYÜKELÇİĞİ'NE ATAMA

Öte yandan Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne Lütfullah Göktaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Paçacı merkeze alınırken Lütfullah Göktaş Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine atandı.

Gazeteci yazar ve ilahiyatçı Göktaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu, Roma'da Vatikan Gregoryus Üniversitesi'nde dinler tarihi alanında yüksek lisans yaptı.

Göktaş, Roma'da NTV'nin İtalya temsilcisi ve Anadolu Ajansı'nın İtalya muhabiri olarak görev yaptı.

Şubat 2011'de "Başbakanlık Basın Danışmanı" olarak atanması üzerine İtalya'dan Türkiye'ye dönen Göktaş, 2011-2014 yıllarında Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, basın danışmanı olarak çalıştı. Göktaş, Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra da Cumhurbaşkanlığı basın başdanışmanı olarak görev yaptı.

Edebiyat, dış politika, felsefe, dinler tarihi, kültürler ve dinler arası ilişkilere ilgi gösteren Göktaş'ın, 1983'ten bu yana muhtelif gazetelerin yanı sıra Mavera, İlim ve Sanat, Yedi İklim, Kitap Dergisi, Yeni Düşün, Gergedan, Varlık, İzlenim, Birikim gibi dergilerde muhtelif makale, yazı, röportaj, haber ve çevirileri yayımlandı.

Roma'da bulunduğu dönemdeki köşe yazıları ise Yeni Şafak gazetesi ve ntvmsnbc.com haber portalında okuyucuyla buluştu.

Filistinli ünlü şair Mahmud Derviş'in "Ölümü Seviyorlar Benim" (Armoni, İstanbul 1988), Necip Mahfuz'un "Başkan'ın Öldürüldüğü Gün" (Ağaç Yayıncılık, İstanbul 1992), Salih El Kallab'ın "Tehcirden İntifadaya: Ebu Cihad'ın Öyküsü" (Belge, İstanbul 2007) adlı çalışmaları Lütfullah Göktaş tarafından Türkçeye çevrildi.

Göktaş ayrıca İtalya Devlet Nişanı'na layık görüldü.

(AA)

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